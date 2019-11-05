انطلاق تظاهرة ضمن منطقة الغزالية في بغداد

وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن العشرات خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرة قرب في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد، لمساندة المحتجين والمعتصمين في ساحة التحرير مركز العاصمة".

واشار المصدر الى أن "المتظاهرين رفعوا شعارات تنادي بمحاكمة رموز الفساد"، لافتا الى "وجود انتشار كثيف للقوات الامنية في المنطقة المذكورة لتأمين التظاهرة، وحماية المتظاهرين".



وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع تشرين اول الماضي، احتجاجات حاشدة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، في وقت اقدم عشرات من المحتجين على اغلاق طرق عامة وبعض الجسور في خطوة تدعو الى العصيان المدني.

وتخللت تلك الاحداث اعمال عنف اسفرت عن مقتل اكثر من 260 شخصا واصابة نحو 12 الف اخرين بين المتظاهرين والقوات الامنية، فضلا عن حرق مؤسسات حكومية وحزبية.