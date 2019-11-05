انتشار امني كثيف في منطقة العلاوي وسط بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بوجود انتشار امني كثيف ضمن منطقة العلاوي حيث مكتب رئيس الوزراء وسط بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد تشهد، صباح اليوم، اجراءات وانتشار امني كثيف تحسبا من وقوع اي طارئ".
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع تشرين اول الماضي، احتجاجات حاشدة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، في وقت اقدم عشرات من المحتجين على اغلاق طرق عامة وبعض الجسور في خطوة تدعو الى العصيان المدني.
وتخللت تلك الاحداث اعمال عنف اسفرت عن مقتل اكثر من 260 شخصا واصابة نحو 12 الف اخرين بين المتظاهرين والقوات الامنية، فضلا عن حرق مؤسسات حكومية وحزبية.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع تشرين اول الماضي، احتجاجات حاشدة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، في وقت اقدم عشرات من المحتجين على اغلاق طرق عامة وبعض الجسور في خطوة تدعو الى العصيان المدني.
وتخللت تلك الاحداث اعمال عنف اسفرت عن مقتل اكثر من 260 شخصا واصابة نحو 12 الف اخرين بين المتظاهرين والقوات الامنية، فضلا عن حرق مؤسسات حكومية وحزبية.
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