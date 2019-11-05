مفوضية حقوق الانسان: شهيدان و ٢٣ مصابا و٢٨٣ معتقلا في ذي قار

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها "تراقب الأحداث المتسارعة في محافظة ذي قار وتأسف لوقوع ضحايا"، مبينة أنها "رصدت من خلال فرقها الأحداث المؤسفة التي حدثت في محافظة ذي قار قضاء الشطرة وقضاء سوق الشيوخ وتجدد الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الامنية والمتظاهرين مما ادى الى سقوط شهيدين و٢٣ مصابا واعتقال ٢٨٣ اطلق سراح ١٥٦ منهم".واشارت الى "قطع الكهرباء والطرق في القضاء واستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية تجاه المتظاهرين"، لافتة الى "توثيق قيام عدد من المتظاهرين بحرق دور لمسؤولين في الدولة وإصابة سيارة مراسل قناة الأهوار بطلق ناري".

ودانت المفوضية "استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي وللأسف ولدت سقوط ضحايا"، مطالبة "بإحالتهم الى لجان تحقيقية كما تدين اي تجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وتدعو كافة الأطراف الى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات كما تدعو الى قيام القوات الامنية بدورها في حماية المتظاهرين".



وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع تشرين اول الماضي، احتجاجات حاشدة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، في وقت اقدم عشرات من المحتجين على اغلاق طرق عامة وبعض الجسور في خطوة تدعو الى العصيان المدني.

وتخللت تلك الاحداث اعمال عنف اسفرت عن مقتل اكثر من 260 شخصا واصابة نحو 12 الف اخرين بين المتظاهرين والقوات الامنية، فضلا عن حرق مؤسسات حكومية وحزبية.