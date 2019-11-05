عودة خدمة الإنترنت بالعراق بعد انقطاع "متعمد" لساعات

سجّلت مناطق العراق المختلفة، الثلاثاء، عودة خدمة الإنترنت، بعد "انقطاع متعمد" استمر عدة ساعات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وباستثناء إقليم كردستان، شهدت المدن والمحافظات العراقية انقطاعا للإنترنت، أمس الإثنين، وسط احتجاجات حاشدة تطالب بتحسين الخدمات.

وكان مصدر في وزارة الاتصالات العراقية، قد قال لـ"العين الإخبارية"، إن "مجلس الأمن الوطني قرر قطع الإنترنت في البلاد حتى إشعار آخر".

وعزا المصدر انقطاع الإنترنت إلى خطة حكومية لاحتواء الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوب العراق.

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وكانت الشرطة العراقية قد قالت إن مندسين في احتجاجات بمحافظة ذي قار استهدفوا المحتجين والقوات الأمنية بالرصاص الحي.

وذكرت مصادر طبية عراقية أن متظاهرين اثنين قُتلا وأُصيب 15 آخرون بالرصاص الحي الذي أطلقه حرس الأمين العام لمجلس الوزراء في محافظة ذي قار.

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مساء الأحد، إن حكومته ما زالت تؤكد عدم استخدام الرصاص الحي أو أي أسلحة قاتلة ضد المتظاهرين في بغداد والمحافظات.





ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعمال عنف دامية، أسفرت عن مقتل 257 على الأقل، وأكثر من 3000 مصاب، بحسب أرقام رسمية.