بومبيو يبحث مع نظيره السعودي تعزيز الشراكة الاستراتيجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع وزير الخارجية السعودي الجديد في وقت متأخر من مساء الإثنين هو الأول منذ تولي الأخير منصبه في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيان للخارجية الأمريكية.
ووفق البيان هنّأ بومبيو نظيره السعودي على تعيينه وزيرا جديدا للمملكة.
وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى "العمل معا لمواصلة البناء على الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة والسعودية".
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