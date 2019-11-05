مسئول أمريكي: ما يجري في كربلاء يظهر عدم رضا إيران عن العراقيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن ما يجري في العراق وخصوصا في مدينة كربلاء يظهر عدم رضاء شعبي عن التدخلات والتجاوزات الإيرانية، وإقرارا من شريحة واسعة من المواطنين بأن تدخل طهران مكلف جدا.



وأكد المسؤول أن "العراقيين هم أول من اكتشف دور إيران الخبيث، وأن نفوذها يهدف لزعزعة استقرار العراق حكومة وسيادة".

وتابع أن "من الواضح جدا أن الأنشطة الموجهة من قبل إيران تؤدي إلى خسارة أرواح في العراق ويجب أن تتوقف"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم للحكومة العراقية لتبرهن على الدعم الأميركي للشعب العراقي الذي يرفع صوته ليعبر عن مخاوفه حيال التدخل الإيراني.

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واندلعت ليل الأحد والاثنين أعمال عنف في كربلاء، عندما حاول متظاهرون حرق مبنى القنصلية الإيرانية في المدينة المقدسة لدى الشيعة، ورفعوا الأعلام العراقية على الجدار الخرساني الذي يحيط بالمبنى القنصلي وكتبوا عليه "كربلاء حرة حرة.. إيران برة برة"، فيما ألقى آخرون أمام أنظار قوات الشرطة الحجارة على المبنى.

وأطلقت قوات الأمن العراقية المسؤولة عن حماية المبنى، الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، ما أدى الى مقتل أربعة منهم.

وفي الأول من أكتوبر، اندلعت مظاهرات في العراق ضد الفساد والبطالة قوبلت بحملة أمنية دامية أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص في عمليات وجهت فيها أصابع الاتهام نحو طهران. وتضخمت الاحتجاجات مرة أخرى منذ استئنافها في أواخر الشهر ذاته.