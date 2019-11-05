اقفال تام للمؤسسات والمدارس والطرقات في الشوف

لا تزال منطقة الشوف مشلولة تماما بفعل الإضراب المستمر، والإقفال العام للمؤسسات الرسمية بما فيها ​المدارس​ و​الجامعات​ والمعاهد الرسمية والخاصة. وقد عمدت مجموعات من المحتجين على ​قطع الطرقات​ الشوفية الرئيسية مثل دوار ​بعقلين​ - ​بيت الدين​، ودوار ​معاصر بيت الدين​ وطريق عين وزين - ​كفرنبرخ​، وطريق بعقلين - الشميس- ​كفرحيم​ - مفرق المناصف - سرجبال وطريق ​جسر القاضي​. كذلك نظم المحتجون ​اعتصامات​ امام ​المصارف​ في المنطقة لإقفالها لليوم الثاني على التوالي.

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