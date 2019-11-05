الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة استطلاعية في منطقة الصوح قبالة نجران

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من اسقاط ​طائرة​ استطلاعية صباح اليوم في منطقة الصوح قبالة ​نجران​ بسلاح مناسب اثناء قيامها باعمال تجسسية وعدائية داخل الاراضي اليمنية .

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