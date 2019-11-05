أمير قطر: تقدم ملحوظ بالوضع الاقتصادي في قطر رغم الحصار المفروض علينا

رأى أمير دولة قطر الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​ في كلمة امام ​مجلس الشورى​ القطري ان "الحصار الجائر يستمر بممارساته غير المشروعة رغم تهاوي كل الإدعاءات".

وأكد ان "الحصار عزز صمودنا وتخطينا آثاره السلبية، كما حصل تقدم ملحوظ في ​الوضع الاقتصادي​ في قطر رغم الحصار المفروض علينا".

وأوضح الامير تميم بن حمد آل ثاني ان "​العجز​ الكبير في موازنة العام الماضي في قطر تحول إلى فائض هذا العام، ونحن على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة كمية ونوعية في إنتاج ​الغاز​ المسال".