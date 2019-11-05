أمير قطر: تقدم ملحوظ بالوضع الاقتصادي في قطر رغم الحصار المفروض علينا

رأى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمة امام مجلس الشورى القطري ان "الحصار الجائر يستمر بممارساته غير المشروعة رغم تهاوي كل الإدعاءات".
وأكد ان "الحصار عزز صمودنا وتخطينا آثاره السلبية، كما حصل تقدم ملحوظ في الوضع الاقتصادي في قطر رغم الحصار المفروض علينا".
وأوضح الامير تميم بن حمد آل ثاني ان "العجز الكبير في موازنة العام الماضي في قطر تحول إلى فائض هذا العام، ونحن على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة كمية ونوعية في إنتاج الغاز المسال".
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