الدفاع التركية: تركيا تقضي على خمسة أعضاء من حزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن "القوات المسلحة قامت بتحييد خمسة أعضاء من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية على مواقعهم في شمال العراق". وجاء في بيان الوزارة: "أصابت طائراتنا المسيرة مجموعة من إرهابيي "بي كا كا" في منطقة أفاشين في شمال العراق، مما أدى إلى القضاء على خمسة من أعضاء حزب العمال الكردستاني".

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