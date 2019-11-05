النشرة: الاعتداء على سيارات المارة على دوّار عجلتون وسط كسروان من قبل المتظاهرين

اشارت معلومات "​الخليج 365​" الى ان "بعض قاطعي الطريق يعتدون على سيارات المارة على دوّار ​عجلتون​ في وسط ​كسروان​، في وقت يناشد بعض الاهالي ​الجيش اللبناني​ والقوى الامني لمعالجة الموضوع بسبب بعض ​باصات المدارس​ العالقة على الطرقات".

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