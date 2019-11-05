شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماعان للإدارة المحلية لمتابعة تنفيذ اتفاق قرض التنمية لصعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا والذى وافق عليه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 23 يناير عام 2017.

كما تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماع عصر اليوم الثلاثاء لمتابعة سياسة ومجهودات وزارة التنمية المحلية وفقًا لاختصاصاتها والمنصوص عليها فى القانون وذلك عن فترة الـ15 شهرا المنقضية فضلاً عن الرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة القادمة، بالإضافة إلى استمرار متابعة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لوضع وتحديد معايير اختيار القيادات المحلية والمجهودات التى تقوم بها لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية وتطوير معهد سفارة فضلا عن الاستماع إلى وزير التنمية المحلية بشأن هذا الملف.