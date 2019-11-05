مخرجان مغربیان یقتربان من إصدار أحدث أفلام هولیود

یرتقب أن یخرج إلى القاعات السینمائیة العالمیة أحدث أعمال المخرجین البلجیكیین من أصول مغربیة، بلال فلاح وعادل العربي، في جزئه الثالث، وذلك ابتداء من السابع عشر 17 من شهر ینایر من السنة المقبلة بالولایات المتحدة الأمریكیة، ویتعلق الأمر بفیلم الإثارة والحركة الروائي الجدید 3Boys Bad.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلامیة فنیة عالمیة، فقد جرى الانتهاء من مختلف مراحل إعداد هذا الفیلم المرتقب الذي یعد مشروعا قدیما ّور منذ وقت طویل، لكنه عانى ًعددا من المشاكل، ما أدى إلى تأجیل تواریخ البدء في عملیات إنتاجه أكثر من مرة. ویعرف الجزء

الثالث من الفیلم المعروف مشاركة الفنانین العالمیین ویل سمیث ومارتن لوثر، وأنتجه المنتج الهولیودي جیري بروكیمر.

ویظهر النجمان الأمریكیان في الإعلان الدعائي (البوستر الرسمى للفیلم)، وهما یمسكان أسلحة ناریة، وكتبت علیه عبارة: «الركوب معا أو الموت معا».

وقد كتب سیناریو النسخة الأحدث من فیلم 3 Boys Bad لمؤلف كريس بريمنر، الذي تولى مسؤولية تأليف نص الفيلم الكوميدي Ringer Wedding The للنجم كيفن هارت. ویأتي اختیار بریمنر بعد عملیات بحث كثیرة بین عدد كبیر من المؤلفین اللامعین في عالم هولیوود.

وانتهى الثنائي ذوي الأصول المغربیة من تصویر الجزء الثالث من فیلم الأكشن والإثارة الشهیر، بعد توقف ما یقارب الـ15ً عاما منذ طرح الجزء الثاني، في أبریل الماضي.

واستطاع المخرجان المغربیان إثبات مؤهلاتهما، بدایة عبر توقیع فیلم «بلاك» الذي لاقى نجاحا كبیرا، وجنى شهرة عالمیة، دخلا بعد ،«Patser«و Image « «صدوره هولیوود من أوسع أبوابها، بالإضافة إلى أعمال أخرى، اشتغل علیها المخرجان، بینها فیلما

ورشحا من خلالهما لعدد من الجوائز الدولیة.

ویشتغل المخرجان عادل وبلال ثنائیا، منذ بدایاتهما، وكثیرا ما تحدثا في تصریحاتهما عن انسجامهما المهني، وأنهما على وفاق، ویتقاسمان الأفكار ویحملان الأسلوب نفسه والنظرة ذاتها إلى السینما، ویروقهما في هذا الصدد أن

.«یشبها نفسیهما بكونهما مثل «الأخوین داردین نسخة مغربیة

جدیر بالذكر أن الجزء الأول من فیلم Boys Bad صدر عام 1995، في حین صدر الجزء الثاني عام 2003 .