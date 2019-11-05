مناورات مغربیة بریطانیة ضواحي مدينة مراكش

انطلقت، بنواحي مدینة مراكش، مناورات «جبل الصحراء» العسكریة، التي دأب المغرب على تنظیمها سنویا مدة شهر كامل.

وتعد مناورات «جبل الصحراء» تمرینا عسكریا مشتركا بین القوات العسكریة المغربیة ونظیرتها البریطانیة (فیلق جبل طارق)، یتخذ من ضواحي مدینة مراكش مركزا له منذ سنة 2000 . وتعتمد التمارین العسكریة بین الجانبین على الإشراف على مناورات متخیلة لصفوف العدو تهاجم في واضحة النهار على خطوط متعددة.

وتهدف المناورات، المكونة من مرحلتین؛ الأولى بنواحي مراكش والثانیة بجبل طارق، إلى تجریب أسلحة جدیدة، وإجراء تدریبات قتالیة متطورة.

وقد نشرت إحدى وحدات الجیش البریطاني، الفیلق المسمى RLC Regiment في صفحته الرسمیة بتویتر، صورا لمشاركة عناصر الجیش البریطاني في المناورات العسكریة بالمغرب.