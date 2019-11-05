الداخلة..توقيف 100 “مهاجر سري” على متن قارب مطاطي.. انطلق من موريتانيا واعتقل بالمغرب 

تمكنت مصالح البحرية الملكية بالداخلة، فجر أمس الإثنين، من توقيف قارب مخصص للهجرة السرية، وعلى متنه ازيد من 100 شخص .

وحسب مصادر محلية، فإن اخبارية تلقتها السلطات من طرف قارب للصيد تفيد تواجد قارب مطاطي يحمل المهاجرين السريين، والتي باشرت البحث عن القارب وتوقيفه.

وأضافت ذات المصادر، أن المهاجرين السريين الذين تم ظبطهم على متن القارب، اغلبهم من دول افريقيا جنوب الصحراء، حيث يرجح أنهم انطلقوا بالقارب من موريتانيا قبل توقيفهم بعرض سواحل الداخلة.

هذا، وتم نقل جميع الموقفين إلى مركز الإيواء بمدينة الداخلة، في إنتظار الاستماع اليهم في محاضر رسمية واتخاد جميع الإجراءات القانونية.