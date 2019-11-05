حالة الطقس: أجواء خريفية والحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في يوم الثلاثاء، وفي ساعات الصباح الأولى يكون الجو باردا نسبيا وترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة ثم تعود باردة نسبيا في المساء والليل خصوصاً في الجبال. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.
لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة في يوم الأربعاء، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية ويسود جو شديد الاعتدال والدفء نهارا. ويسود جو منعش صباحا ومساءا وليلا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.
الحرارة ستبقى عالية أيضا في يوم الخميس، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بنحو الخمسة درجات مئوية. وتبقى الأجواء معتدلة عموما. الرياح تبقى شرقية إلى جنوبية شرقية.
في يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح في المناطق الجبلية.
وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهارا، وتكون الأجواء باردة نسبيا مع ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية غربية.
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