هبوط اضطراري لمروحية رئيس بوليفيا يثير مخاوف أنصاره

أعلن الجيش البوليفي أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إيفو موراليس نفّذت هبوطا اضطراريا بعد تعرضها لعطل ميكانيكي، وهو ما أثار شكوك أنصاره، خاصة بعد تعهّد معارضين بالإطاحة به.



وأفادت القوات الجوية البوليفية أن أحدا لم يصب بأذى، لكن الحادث أشعل التوتر في البلاد التي تشهد منذ أسبوعين تظاهرات معارضة للرئيس اليساري منذ إعادة انتخابه لولاية جديدة في انتخابات مثيرة للجدل والخلافات.

وأضافت أن الخلل الميكانيكي حدث عندما كانت الطائرة تقلع من قرية في جبال الأنديز حيث كان موراليس يفتتح طريقا جديدا.

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وانتشر مقطع فيديو للحادث بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وقال موراليس بعد أن استأنف عمله في مقر الحكومة في تغريدة على تويتر "إخوتي، اليوم بعد افتتاح طريق في كولكويري تعرضنا لحادث في المروحية سيتم التحقيق فيها بشكل مناسب".

وقال سلاح الجو البوليفي إن الطائرة المروحية من طراز اي سي-145 "تعرضت لعطل في مروحة الذيل أثناء الإقلاع، ما استدعى هبوطها اضطراريا"، وأنه يحقق في أسباب العطل.

وكان لويس فيرناندو كاماتشو أحد زعماء المعارضة المحافظة في منطقة سانتا كروز الشرقية قد هدد السبت "باتخاذ إجراء حاسم" لإبعاد موراليس عن السلطة.

ووصف وزير الداخلية السابق هوجو مولديز حادث المروحية في تغريدة على تويتر بأنه "هجوم إجرامي"، فيما اتهم موراليس خصومه بالتخطيط للقيام بانقلاب ضده.

واجتاحت الاضطرابات الدامية هذه الدولة في أمريكا الجنوبية منذ انتخاب موراليس في 20 أكتوبر/ تشرين الأول لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس قائلين إن الانتخابات مزورة.