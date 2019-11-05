المتظاهرون العراقيون يحرقون علم إيران في كربلاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أحرق متظاهرون عراقيون علم إيران في مدينة كربلاء المقدسة عند الشيعة رافعين شعار “الموت لإيران” في مفارقة يقول مراقبون إنها بمثابة رسالة لطهران بأن النظام الديني في البلاد، والذي حكم طيلة أربعين عاما، يستنفد أوراقه الإقليمية، وأن شعاراته عن إسرائيل وأميركا لم تعد تشفع له في محيط إقليمي اكتوى بخطط الفوضى التي تنفذها طهران وبات يطالب بوقفها.



وكانت إيران أحيت الاثنين الذكرى الأربعين لعملية احتجاز الرهائن في سفارة واشنطن عبر تجمّعات مناهضة للولايات المتحدة خرجت في عدة مدن بأنحاء البلاد، ورفعت فيها لافتات عليها “الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام”، إلى جانب مجسّمات تسخر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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وشهدت الاحتجاجات العراقية المتواصلة منذ أسابيع، انعطافة كبيرة مساء الاثنين، عندما أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية في كربلاء فيما انتقل المتظاهرون من ساحة التحرير في الرصافة إلى جانب الكرخ بعد السيطرة على جسر الأحرار ومناطق الصالحية وشارع حيفا والعلاوي.

وتوصف كربلاء بأنها قبلة الإيرانيين الشيعة، الذين يقصدونها مرات عديدة خلال العام الواحد، للتبرك بمرقد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، الذي يقع وسط المدينة.

ومثل حرق القنصلية الإيرانية ذروة احتجاجات المتظاهرين ضد الهيمنة الإيرانية على كربلاء، إذ يؤكد متظاهرون أن القوات الفعلية التي تسيطر على المدينة خلال مواسم الزيارات الدينية، هي إيرانية وليست عراقية، فيما يتحكم الإيرانيون في عمليات التفويج والنقل والسكن والطعام وغيرها.