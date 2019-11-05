شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الثلاثاء، تشرين الثاني 05، 2019.

وتوقع المركز في نشرة اليوم حول الطقس تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة. Advertisements وذكر أنها تمتد حتى مرتفعات الطائف، في حين تنشط الرياح السطحية على وسط وشمال المملكة. ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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