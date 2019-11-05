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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمهلة 72 ساعة.. عشائر كربلاء تتحدى الحكومة العراقية الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أمهلت عشائر كربلاء الحكومة العراقية، مساء الاثنين، 72 ساعة لتسليم قتلة المتظاهرين من شباب كربلاء، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

كانت مصادر عراقية قد أفادت بمقتل 4 متظاهرين خلال تفريق قوات الأمن لتظاهرات أمام القنصلية الإيرانية في المدينة. Advertisements ويأتي هذا بينما قام محتجون غاضبون بمحاصرة مبنى القنصلية للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وأظهرت صور بثها ناشطون عددا من الجرحى يتلقون إسعافات أولية بعد تعرضهم للإصابة خلال الاحتجاجات في كربلاء. وكانت قوات الأمن فضت تظاهرات لمحتجين تجمعوا في ساعات الصباح الأولى أمام مبنى القنصلية، وأنزلوا العلم الايراني ورفعوا العلم العراقي بدلا منه، وأضرموا النيران أمام المبنى.

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