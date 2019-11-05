شكرا لقرائتكم نيويورك تايمز: العراق ينتفض ضد الاحتلال الإيراني البغيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مرة التظاهرات العراقية الضخمة بأنها ضد الاحتلال الإيراني البغيض، وألمحت إلى أن قطع خدمات الإنترنت مؤشر على خروج التظاهرات عن السيطرة، وأوضحت بأن معظم الوزارات تحت سيطرة أحزاب إيران، كما أن إيران استغلت الحرب على "داعش" للهيمنة على مفاصل الدولة العراقية. وكشفت أن الجيش العراقي يرفض طلباً له باقتحام مبنى المطعم التركي خشية من إراقة الدماء.

وفي التفاصيل تقول الصحيفة إن الاحتجاجات بدأت بهدوء قبل شهر أو نحو ذلك مع احتجاجات متفرقة. وتوسعت بشكل مطرد حتى الأسبوع الماضي حيث سار أكثر من 200 ألف عراقي في بغداد في تظاهرة هي الأضخم في تاريخ العراق الحديث، محتجين ضد الحكومة العراقية ومحتل أجنبي – هذه المرة إيران وليست أميركا.

لقد وجه المحتجون غضبهم ضد إيران التي يرون الآن أنها تتمتع بنفوذ كبير داخل بلدهم، كما يصرخون ضد الأحزاب العراقية المرتبطة بإيران. ويرفعون شعارات "بغداد حرة حرة، إيران برا برا". هذا الصراخ انتشر في الشوارع وفي ساحات العاصمة العراقية، وفي مدينة كربلاء وفي الأزقة الخلفية والممرات الجامعية. لقد تحولت هذه الاحتجاجات إلى صراع حول من سيشكل مستقبل البلاد.

العراق ولبنان

وتضيف الصحيفة أن العراق إلى جانب لبنان بلد تهيمن عليه إيران وهو جزء من ثورة متنامية ضد إيران التي تحاول إظهار قوتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويقول سعد إسكندر، الرئيس السابق للمحفوظات الوطنية العراقية: "الثورة ليست معادية لأميركا، إنها معادية لإيران، إنها معادية للدين - معادية للسياسة".

ويضيف أن المحتجين سئموا من الفساد والميليشيات المرتبطة بإيران والتي تطور بعضها إلى مافيا ضخمة، "هذه أكثر من ذلك.. ثورة لها بعد اجتماعي".

صراع بين أجيال

في حين أن إيران هي الهدف المباشر من غضب المحتجين، إلا أن المعركة أكبر من ذلك. إنه صراع بين الشباب العراقي وجيل أكبر سنا وأكثر حذرا، وبين نخبة سياسية وفوج صاعد يرفض قيادتهم.

إنه صراع ، قبل كل شيء، بين أولئك الذين استفادوا بشكل كبير منذ الغزو الأميركي الذي أطاح بصدام حسين، وبين أولئك الذين يكافحون من أجل الحصول على الفتات ويراقبون بغضب توزيع الأحزاب السياسية التي ترتبط بعلاقات مع إيران، المناصب والوظائف والمكافآت على المقربين منهم.

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نظام انتخابي تحت سطوة إيران

وتشير الصحيفة إلى أن النظام الذي تم تطبيقه بعد غزو عام 2003، على الرغم من صياغته من قبل العراقيين وتمكينه من قبل الأميركيين، كرس نظامًا لتقسيم السلطة السياسية على أسس دينية وعرقية. لقد استغلت إيران ذلك الإطار، مستخدمة ذلك لتجسيدها في السياسة العراقية.

ومع انسحاب الولايات المتحدة من العراق بعد عام 2009، وسعت الأحزاب المرتبطة بإيران شبكاتها داخل الحكومة. وفي عام 2014 استغلت إيران الحرب على "داعش"، وساعدت في تشكيل ميليشيات لمحاربة "داعش" وبحلول عام 2018 أصبحت قوية للغاية بحيث أصبحت الأحزاب السياسية المرتبطة بإيران هي المسيطرة في الحكومة.

لقد كان الجنرال الإيراني قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس، هو الذي توسط في الصفقة التي خلقت الحكومة الحالية، بحسب الصحيفة.

غضب من نفوذ إيران

وفي الوقت نفسه، على المستوى الشعبي وبين الشباب في البلاد، كان هناك شعور متزايد بأن إيران كانت تستفيد وتتوسع على حساب العراق، لقد أصبحت جزءًا من الخلفية السياسية للاحتجاجات.

ويقول علي جاسم وهو عامل بناء "كل ميزانيتنا تذهب إلى إيران لدعم الحرس الثوري"، وتابع "جميع الوزارات والمنشآت المدنية في العراق تديرها إيران نريد التخلص من هذه الحكومة، نريد عودة بلدنا، نريد رئيساً مستقلاً".

من جهته يقول محمد الأمين، طالب الطب في السنة الثانية الذي كان يعمل في أحد مراكز الإسعافات الأولية "كان آباؤنا يقولون لنا اسكتوا ، الجدران لها آذان".

ويضيف: "لكن لدينا الآن الإنترنت، لقد سافرنا يمكننا أن نرى ما يشبه العالم ونريد حياة مختلفة نريد أن نكون مثل الدول الأخرى، نريد حقوقنا".

من احتجاجات العراق

صعوبة إصلاح النظام

وتقول الصحيفة ، تبدو مطالب المتظاهرين - للتخلص من الفساد، ووضع حد للأحزاب السياسية، وإنشاء نظام رئاسي بدلاً من نظام برلماني - معقولة في الوقت نفسه ويكاد يكون من المستحيل تحقيقها؛ على الأقل، ليس من دون سفك دماء.

كما يصعب تحقيق ذلك لأن المتظاهرين يطالبون بشكل متزايد بنتائج فورية، كما لو كانوا يرغبون في رؤية المشرعين والوزراء يحزمون حقائبهم، ويتخلصون من فيلاتهم المميزة في المنطقة الخضراء ويختفون تمامًا.

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هؤلاء السياسيون الذين يرغبون في العمل مع المحتجين يدركون أن التغييرات الأساسية التي يطالبون بها مثل قوانين انتخابات جديدة ودستور جديد في نهاية المطاف - لا يمكن تحقيقها بين عشية وضحاها. ومع ذلك، فإن أسلوب الطبقة السياسية يُحبط المحتجين الذين ينفد صبرهم لرؤية التغييرات تبدأ الآن.

ويحاول الرئيس العراقي برهم صالح، اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، من خلال إدخال تشريعات من شأنها القضاء على النظام الحالي لقوائم الأحزاب والسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم للمرشحين الفرديين. لكنه في جوهره يطلب من البرلمان اعتماد نظام يكلف الكثير من أعضائه مقاعدهم.

من احتجاجات العراق

احتجاجات هي الأضخم

تقول ماريا فانتابي، المحللة البارزة في شؤون العراق في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات: "هناك المستوى السياسي والشارع والمؤسسة الأمنية، وكل واحدة من هذه المجموعات مشغولة للغاية".

المحتجون، على سبيل المثال، يحتفلون بشعور الحرية ويشعرون بالتمكين من خلال الزخم الذي خلقوه. وقالت: "لا يقتصر الأمر على الشباب الذكور فحسب، بل ولأول مرة على الإناث الشابات والفصائل الأخرى في المجتمع".

وأضافت أن المحتجين "لا ينظرون إلى ما قد يكون الهدف النهائي إنهم يحتفلون بأنهم خلقوا هذه الحركة الاحتجاجية الضخمة".

استخدام العنف فاقم الأزمة

لقد واجه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي انتقادات لسماحه لقوات الأمن بمحاولة قمع الاحتجاجات بالقوة. وخلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، قُتل ما يقرب من 150 محتجاً، وأصيب معظمهم بالرصاص، وأصيب حوالي 5500 شخص، بينهم أكثر من 1000 من أفراد قوات الأمن، وفقًا لتحقيق حكومي.

جذب هذا الخطأ عشرات الآلاف من الناس إلى الاحتجاجات. وانفجرت التجمعات في نطاق يتراوح بين 20000 و25000 في جميع أنحاء البلاد إلى ما يقرب من 200000 في العاصمة. لقد اندلع العنف مرة أخرى يوم الاثنين، عندما أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين أثناء سعيهم لعبور جسر الأحرار في بغداد، مما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل.

خطوات ابتلعها الفساد

لقد اتخذ رئيس الوزراء، رغم استهدافه بالكثير من الانتقادات، خطوات لتحسين حياة العراقيين، وتوسيع وتزويد التيار الكهربائي، وتحسين العلاقات مع أكراد العراق وإزالة الجدران التي قسمت بغداد. لكنه لا يزال قائداً ضعيفاً مدينًا لموقفه باتفاق سياسي صاغته إيران.

لذا، بينما تمكن عبدالمهدي من تعيين تكنوقراط في وزارتي الكهرباء والنفط، تسيطر الأحزاب المرتبطة بإيران على خمس وزارات رئيسية على الأقل، بما في ذلك وزارات الداخلية والاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية وهذا يتيح لهم الوصول إلى الآلاف من الوظائف والمحسوبية والعقود والمنح، ويولد الفساد الذي يدينه المحتجون.

الفساد الآن مستوطن، وهو موجود حتى في تلك الوزارات التي ينظر إليها على أنها جيدة الإدارة.

يقول محمد فاضل، 30 عاماً، "لقد تخرجت بتخصص الهندسة، لكن عندما تقدمت لوظيفة في وزارة النفط طلبوا الحصول على 7500 دولار" ، والآن ، قال "أعمل الآن بشكل مستقل في مجال الإنشاءات".

من احتجاجات العراق

انقسام قوات الأمن حول العنف

وتشير الصحيفة إلى انقسام قوات الأمن، بين ضباط من الرتب الأدنى وكبار الضباط وبين وزارة الدفاع وأولئك في وزارة الداخلية التي تضم ألوية قريبة من إيران.

لقد أدت هذه الانقسامات إلى خلافات بين الكيانات الأمنية حول كيفية مواجهة المتظاهرين، الذين استولوا على مبنى يلوح في الأفق فوق جسر الجمهورية. رفض الجيش الموافقة على خطة لتطهير المبنى (المطعم التركي)، حيث خشي ضباط الجيش من المزيد من إراقة الدماء التي من شأنها أن تثير احتجاجات أكبر.

وقال مسؤول عسكري كبير، متحدثاً عن الخطة المقترحة لاقتحام المبنى: "ليست هناك حاجة لخلق هذه المشكلة الكبيرة لا يمكنك أن تتخيل ماذا سيكون رد الفعل".

من احتجاجات العراق

قطع الإنترنت

وبشكل مفاجئ أعلنت القنوات الإخبارية العراقية في منتصف ليل الاثنين أن الحكومة أغلقت الإنترنت. لم يكن هناك أي تفسير، لكن المسؤولين أغلقوه أيضًا في أوائل أكتوبر، عندما اعتقدوا أن الاحتجاجات خرجت عن السيطرة.

على الرغم من أن الحكومة استعادت تدريجيًا خدمة الإنترنت، فقد تم حظر خدمات الوسائط الاجتماعية بما في ذلك Facebook و Twitter و WhatsApp طوال مدة الاحتجاجات.

ويبقى من غير الواضح متى سيبقى المتظاهرون في الشوارع.

بالنسبة لأولئك الذين يذهبون كل يوم بأعلام حول أعناقهم، مثل أبو جمال، 40 عامًا، وهو خباز، فإن الجواب: "يمكنني أن أتظاهر ليوم أو يومين أو أسبوع أو سنة أو 500 عام".