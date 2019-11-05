زعيمة حزب الخضر الكندي تعلن استقالتها من الحزب

أعلنت زعيمة ​حزب الخضر​ الكندي، إليزابيث ماي، استقالتها من الحزب، موضحة أنها ستبقى زعيمة للهيئة البرلمانية للحزب المكونة من ثلاثة أشخاص في البرلمان.

وأوضحت ماي التي تتزعم الحزب منذ عام 2006 أنها تريد أن تختار وقتها لترك منصبها، معلنة أنها عينت بديلا مؤقتا لها "جو آن روبرتس"، التي كانت حتى اليوم نائبة زعيم الحزب.

وأشارت ماي إلى أن قرارها بالتنحي الآن قد تم جزئيا، من أجل الوفاء بوعد تعهدت به لابنتها كيت بعد انتخابات عام 2015 بأن تكون حملة 2019 هي الأخيرة لها على رأس الحزب.