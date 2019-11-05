هبطت طائرة ركاب من طراز "بوينغ-737" قادمة من ألمانيا، اضطراريا في العاصمة الروسية موسكو، بعد أن تعرضت لخلل في النظام الهيدروليكي.
وأفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية أن الطائرة هبطت بسلامة في مطار "شيريميتييفو" بموسكو، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.
وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت قادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية وتقل على متنها 154 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط طائرة ركاب اضطراريا في مطار بموسكو بسبب عطل بنظامها الهيدروليكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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