هبوط طائرة ركاب اضطراريا في مطار بموسكو بسبب عطل بنظامها الهيدروليكي

هبطت ​طائرة​ ركاب من طراز "بوينغ-737" قادمة من ​ألمانيا​، اضطراريا في العاصمة الروسية ​موسكو​، بعد أن تعرضت لخلل في النظام الهيدروليكي.

وأفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية أن الطائرة هبطت بسلامة في مطار "شيريميتييفو" بموسكو، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت قادمة من مدينة ​فرانكفورت​ الألمانية وتقل على متنها 154 شخصا.