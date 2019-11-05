وزير خارجية اسبانيا: لا مبرر لأعمال العنف التي يشهدها إقليم كاتالونيا

أكد وزير الخارجية الإسباني، جوزيف بوريل، عدم وجود أي مبرر لأعمال ​العنف​ التي يشهدها ​إقليم كاتالونيا​ بسبب صدور أحكام بالسجن في الشهر الماضي بحق 9 من زعماء الانفصاليين هناك.

ولفت بوريل إلى ان "حكومة ​مدريد​ قدمت قدرًا غير عادي من النوايا الحسنة حيال زعماء الانفصاليين في كاتالونيا والذين يصرون على ضرورة الاعتراف بحقهم في إجراء استفتاء بشأن الانفصال أو رفض المفاوضات مع ​الحكومة​ المركزية لعدم وجود موضوعات للتفاوض بشأنها".

وتأتي هذه التصريحات قبيل إجراء ​الانتخابات​ المبكرة في ​إسبانيا​ التي من المقرر أن تجرى يوم الأحد القادم.