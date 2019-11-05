زلزالان قويان يضربان جزيرة تونجا في المحيط الهادئ

هز زلزالان قويان جزيرة تونجا، في المحيط الهادئ، ولم يعلن عن سقوط ضحايا بسببهما حتى الآن.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الأميركي، أن الزلزال الأول، والذي بلغت قوته 6.6 درجة سواحل جزيرة تونجا، الواقعة في المحيط الهادىء، من دون أن يصدر تحذير بشأن إمكانية حدوث موجات مد عاتية "​تسونامي​". وبعد عدة دقائق على الهزة الأولى، سجلت ​هزة أرضية​ ثانية، يعتقد أنها هزة ارتدادية، بقوة 5.5 درجة.