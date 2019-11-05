النشرة: اعتصام لطلاب المدارس عند تقاطع "ايليا" في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان طلاب عدد من ​المدارس​ في صيدا، نظموا اعتصاما عند تقاطع "ايليا"، في المدينة وسط اجراءات أمنية للجيش اللبناني، وقد رفعوا لافتات تؤكد على مطالب ​الحراك الشعبي​ المحقة، وتدعو العابرين بسياراتهم الى اطلاق عنان أبواقهم.

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