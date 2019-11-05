حزب سبعة يدعو لاغلاق المرافق والمؤسسات العامة بدل قطع الطرقات

دعا حزب "سبعة" في رسالة الى المتظاهرين في جميع المناطق اللبنانية إلى "اغلاق المرافق والمؤسسات العامة، وبيبقى خيار تسكير الطرقات للتصعيد الاقصى في حال تأخير تشكيل حكومة انتقالية مستقلة خلال كم يوم".
وأوضحت ان هذه الدعوة تأتي بعد استطلاع للرأي بيّن ان الناس تفضل، لهذا الاسبوع، بنسبة 77 بالمئة اغلاق المؤسسات العامة بدل قطه الطرقات.
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