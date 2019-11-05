النشرة: كافة الطرقات في منطقة حاصبيا سالكة بالاتجاهين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "كافة الطرقات في منطقة حاصبيا سالكة بالاتجاهين بما فيه الطريق الدولية التي تربط ​مرجعيون​ ب​البقاع​ عبر ​الحاصباني​ ​راشيا الوادي​ بعد إزالة العوائق التي كانت تقطعها عند مثلث سوق الخان كما فتحت كافة ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها أمام ​الطلاب​ وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية وكذلك ​المصارف​ أيضا هذا ويسجل حركة ناشطة منذ ساعات الفجر للجيش اللبناني على كافة طرقات المنطقة بهدف الحفاظ على الهدوء والامن وتسهيل حركة المواطنين".

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