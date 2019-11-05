النشرة: اعتصام أمام مصرف لبنان في النبطية وسط اجراءات امنية مشددة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن مجموعة من المحتجين تجمعت عند السابعة من صباح اليوم امام مبنى فرع ​مصرف لبنان​ في النبطية للاحتجاج على ​سياسة​ حاكم مصرف لبنان رياض سلام، وسط اجراءات امنية مشددة اتخذتها عناصر من ​قوى الامن الداخلي​ امام مدخل الفرع وفي محيطه.

ورفع المحتجون الاعلام اللبنانية ورددوا الهتافات المطالبة باقالة حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ ومحاسبته.

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