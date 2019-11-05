الطرقات المقطوعة في بعض المناطق اللبنانية صباح اليوم

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن الطرقات المقطوعة من ​الشمال​ حتى ​بيروت​ هي ​البداوي​، ​ساحة النور​، جسر البالما، شكا، جبيل، غزير، ​الذوق​، ادونيس ​مار شربل​، ​نهر الكلب​ المسلك الشرقي و​جل الديب​، ومستديرة عجلتون.

وأفادت بأن الطرقات المقطوعة في بيروت هي ​ساحة ساسين​، وتقاطع الشفروليه. كما تم قطع السير على كورنيش المزرعة باتجاه البربير قرب جامع عبد الناصر.

أما الطرقات المقطوعة من ​الجنوب​ باتجاه بيروت هي اوتوستراد ​الناعمة​، ومثلث خلدة.

كما أفادت بأن الطرقات المقطوعة من البقاع باتجاه بيروت هي مستديرة زحلة، مفرق قب الياس، جديتا، سعدنايل، تعلبايا، الصويري، حوش الحريمي، غزة، المصنع، راشيا، جب جنين، رويسات صوفر، مفرق شويت، عالية وضهور العبادية.

هذا وتم قطع الطريق العام في البيرة القبيات بالسيارات وقطع طريق مشتى حسن وادي خالد بالاطارات غير المشتعلة.