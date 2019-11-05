متظاهرون في صيدا يجبرون المرافق العامة على اغلاق أبوابها

تجمع عدد من المحتجين أمام مداخل المرافق العامة بدءا من شركة ​الكهرباء​، ف​مؤسسة المياه​ ، و​اوجيرو​ و​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ وشركتي الخليوي وأجبروها على الإقفال وذلك ضمن حملة الضغط على ​السلطة​ لتلبية مطالب الحراك.

كما أجبر المتظاهرون مصارف المدينة على الإقفال التام اعتراضا على سياسات ​القطاع المصرفي​ .

وأكدوا الاسيمرار في التحرك بكافة الأشكال والأوقات والمواقع المناسبة وصولا الى تحقيق كافة المطالب المشروعة".

إلى ذلك عاودت صباحا جميع ​المدارس الرسمية​ والخاصة في المدينة فتح أبوابها بعد اقفال قسري بسبب الأوضاع، كما يتجه السوق التجاري الى فتح محاله كالمعتاد .