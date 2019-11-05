تجمع عدد من المحتجين أمام مداخل المرافق العامة بدءا من شركة الكهرباء، فمؤسسة المياه ، واوجيرو وغرفة التجارة والصناعة والزراعة وشركتي الخليوي وأجبروها على الإقفال وذلك ضمن حملة الضغط على السلطة لتلبية مطالب الحراك.
كما أجبر المتظاهرون مصارف المدينة على الإقفال التام اعتراضا على سياسات القطاع المصرفي .
وأكدوا الاسيمرار في التحرك بكافة الأشكال والأوقات والمواقع المناسبة وصولا الى تحقيق كافة المطالب المشروعة".
إلى ذلك عاودت صباحا جميع المدارس الرسمية والخاصة في المدينة فتح أبوابها بعد اقفال قسري بسبب الأوضاع، كما يتجه السوق التجاري الى فتح محاله كالمعتاد .
كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون في صيدا يجبرون المرافق العامة على اغلاق أبوابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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