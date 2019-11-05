زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب قبالة جزيرة تونغا في المحيط الهادي









اسماء السيد - سيدني: أفاد مسؤولون أن زلزالًا بلغت قوته 6.6 درجات ضرب قبالة سواحل جزيرة تونغا، الواقعة في المحيط الهادي، لكن لم يصدر أي إنذار باحتمال حدوث تسونامي.

قال مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن الزلزال الذي ضرب تحت سطح البحر وقع على بعد نحو 134 كيلومترًا غرب نيافو، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

أضاف المركز إنه ليس من المتوقع أن يخلّف الزلزال أضرارًا كبيرة، كما إن سكان نوكوالوفا عاصمة تونغا لم يشعروا بالهزة، وفق مراسل فرانس برس.

استبعد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادي وجود أي تهديد من هذا النوع. وتم تسجيل هزة ثانية بلغت قوتها 5.5 درجات بعد دقائق عدة على الهزة الأولى، وفق المرصد الأميركي.

