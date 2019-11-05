شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البرلمان يبحث تشريع الحكومة بشأن المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت تستعرض خلال هذا الأسبوع آراء المتخصصين فى مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان.

وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن اللجنة عقدت اجتماعات مع اتحاد التنمية الاقتصادية، حيث عرضوا عدة تعديلات على القانون وتم أخذ معظمها ضمن ملاحظات لجنة المشروعات بالبرلمان، بجانب الاجتماع مع أعضاء اتحاد المشروعات الصغيرة المصرى، حيث كان لهم تعليقات على القانون خاصة فى باب التحفيز للمشروعات الصغيرة.

وأضافت النائبة هالة أبو السعد، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر وهو الخاص بمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو جهاز يخضع للهيئة العامة للقضايا المالية، وذلك للاستماع لوجهات نظر أعضائه فى مشروع قانون الحكومة.

Advertisements