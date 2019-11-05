أمطار غزية وعواصف.. ما هي "نوة المكنسة" التي تضرب البلاد بعد أيام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

منتصف نوفمبر الجاري ستكون محافظتي الإسكندرية ودمياط على موعد جديد مع نوة المكنسة، والتي تأتي تحديدًا في 16 نوفمبر من كل عام وتستمر لـ4 أيام.

وينشر "الخليج 365" معلومات عن نوة المكنسة والتي جاءت على النحو التالي:

- يصاحب النوة أمطار شديدة ورياح شمالية غربية.

- تتسبب في عواصف جوية.

- يصاحب النوة ارتفاع في منسوب البحر.

- تصل سرعة الرياح خلال أيام النوة لـ40 عقدة.

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- تتسبب في ارتفاع الأمواج من 4 أمتار ونصف إلى 6 أمتار.

وبحسب الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نوة المكنسة معروفة وهي ظاهرة تتكرر كل عام، كما أنه توجد نوات أخرى بخلاف المكنسة على مدار العام.

وأوضح شاهين لـ"الخليج 365"، أن هذه النوات تحدث في توقيتات معينة من العام، مشددًا على أنه ليس بالضرورة أن تصاحب هذه النوات موجات طقس عنيفة سواء متعلقة بالأمطار أو الرياح: "مش لازم حاجة سيئة تحصل وقت النوة".

وأشار إلى أنه في أحيان كثيرة تأتي هذه النوات دون أن تكون مصحوبة بتغيرات في حالة الطقس كما أنها لا تضرب مختلف المحافظات المصرية، ولكنها تكون مركزة في الإسكندرية وساحل البحر المتوسط.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود توابع لنوة المكنسة تكون في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

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