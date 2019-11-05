حدث ليلًا| تطورات جديدة في ملف سد النهضة.. وتفاصيل جحيم "مخزن قليوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

- "ترامب رجل من طراز فريد".. تفاصيل اتصال السيسي برئيس أمريكا

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بموقع "فيسبوك"، تفاصيل مكالمته مع الرئيس الأمريكي دونالت ترامب.

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- رويترز: ترامب أبدى تأييده للرئيس السيسي في محادثات سد النهضة

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، وأبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، بحسب "رويترز".

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- "لقاء ثلاثي مع ترامب".. الرئاسة تكشف مستجدات رعاية أمريكا لمفاوضات سد النهضة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الأمريكية راسخة وممتدة منذ أكثر من 40 عامًا، وذات خصوصية كبيرة.

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- "محلية النواب": متخصصة أجنبية أكدت جودة الكلاب الضالة المصرية في الحراسة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحالة التصادمية بين القطاعات الحكومية وجمعيات الرفق بالحيوان بشأن الكلاب الضالة، لابد أن تنتهي.

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- يبدأ بالبرتقالي وينتهي بالبنفسجي.. فيسبوك تطلق شعارًا جديدًا

كشفت شركة فيسبوك، أمس الاثنين، عن شعار جديد لتمييز الشركة، التي تتخذ من سيليكون فالي مقرًا لها، عن تطبيقاتها المنتشرة على شبكة التواصل الاجتماعي.

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- مستمر في الأقاليم.. تعرف على إجراءات الحكومة لاستبدال الـ"توك توك"

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن عملية استبدال سيارت "الفان" بالـ"توك توك" ستبدأ فور انتهاء مجموعة العمل من الدراسة.

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- نائب وزير الزراعة : لا نصدر دواجن لغينيا ونطبق معايير الصحة الحيوانية

أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر لا تصدر لحوم دواجن إلى دولة غينيا.

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- "سوء تصرف وعند".. عميد قصر العيني معلقةً على واقعة سكب زيت بمقاعد انتظار المرضى

قالت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، إنه تم إبلاغها بوجود زيت على مقاعد انتظار المرضى.

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- "تحرك بدون سائق".. كامل الوزير يحيل المتسببين في واقعة قطار شبين القناطر للنيابة

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قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل، إيقاف المنتسببين في واقعة قطار شبين القناطر عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الراتب وإحالتهم إلى النيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات التأديبة قبلهم.

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- بعد 5 ساعات.. حريق مخزن قليوب مستمر وانهيار نصف المبنى (فيديو)

انهار نصف مبنى مخزن البطاريات المشتعل في مدينة قليوب تمامًا، بينما ينتظر الانهيار نصفه الآخر، في ظل صعوبة السيطرة على ألسنة النيران المتواصلة منذ 5 ساعات.

- 5 حالات اختناق بحريق قليوب.. ورئيس المدينة: جهود متواصلة للسيطرة عليه

أعلن رئيس مجلس مدينة قليوب، حامد طلبة، إصابة 5 باختناق في صفوف عمال ساعدوا في إطفاء حريق مخزن للبطاريات القابلة للاشتعال تابع لشركة دراجات بخارية في مدينة قليوب.

- محافظ القليوبية بموقع حريق قليوب: دفعنا بـ30 سيارة إطفاء واستعنا بالجيش (صور)

أصدر محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، توجيهات بتوفير 30 سيارة إطفاء، للسيطرة على حريق مخزن قليوب.

- بالصور- انهيار مبنى مصنع قليوب المحترق بالكامل

انهار الجزء الثاني من مصنع أبو حوا للدراجات البخارية بقليوب، جراء الحريق الذي نشب فيه أمس الاثنين، وتعكف قوات الحماية المدنية على إطفائه منذ 5 ساعات وحتى الآن.

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- وفد وزاري سوداني يتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماعات سد النهضة

توجهت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، ووزير الري والموارد المائية بالسودان ياسر عباس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي، لبحث ملف "سد النهضة" الإثيوبي.

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- إيران: العقوبات الأمريكية دليل على يأس النظام ولا جدوى منها

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات التي أعلنتها، الولايات المتحدة ضد مسؤولين إيرانيين مقربين من المرشد الأعلي على خامنئي ووصفها بأنها عديمة الجدوى.

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- واشنطن تبدأ العملية الرسمية للانسحاب من اتفاق باريس للمناخ

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة بدأت العملية الرسمية للانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، وهو أول يوم متاح لواشنطن لاتخاذ هذه الخطوة بشكل قانوني.

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- هولندا تعترف بمقتل مدنيين في غارة جوية على موقع لداعش بالعراق 2015

اعترفت الحكومة الهولندية الاثنين بمقتل مدنيين في غارة جوية شنتها مقاتلة هولندية من طراز "إف-16" على موقع تابع لتنظيم داعش الإرهابي في شمال العراق عام 2015.

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- اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي شمالي سوريا.. ونقلها لمقر احتجاز تركي

أعلنت تركيا، صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال شقيقة زعيم تنظيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي، شمالي سوريا، ونقلها إلى مركز احتجاز تركي.

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