يبدأ بالبرتقالي وينتهي بالبنفسجي.. فيسبوك تطلق شعارًا جديدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

كشفت شركة فيسبوك، أمس الاثنين، عن شعار جديد لتمييز الشركة، التي تتخذ من سيليكون فالي مقرًا لها، عن تطبيقاتها المنتشرة على شبكة التواصل الاجتماعي.

وتهدف الخطوة إلى تسليط الضوء على "العلامة التجارية" لفيسبوك، بشكل مختلف عن التطبيقات والخدمات التي تقدمها بما فيها الرسائل وتشارك الصور والواقع الافتراضي، إضافة إلى العملة الرقمية المشفرة "ليبرا"، بحسب "سكاي نيوز".

وقال رئيس قسم التسويق، أنطونيو لوسيو، إن مجمل ما تقدّمه الشركة بما في ذلك واتساب ومسنجر وانستجرام وأوكولوس ووركبليس وبورتال وكاليبرا سيكون ممهورًا بالعلامة التجارية الجديدة، التي تقتصر على اسم الشركة بأحرف واضحة تبدأ بالبرتقالي وتنتهي بالبنفسجي.

وأضاف لوسيو: "نحن اليوم نحدّث علامة شركتنا لنكون أكثر وضوحًا في ما يتعلّق بمنتجات فيسبوك".

وتابع: "نحن نطلق شعارًا جديدًا للشركة ونميّز أكثر بين شركة فيسبوك وتطبيق فيسبوك الذي سيحتفظ بعلامته التجارية الخاصة".

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وأوضح أن الشعار الجديد للشركة "هو وسيلة لكي نبرز هيكلية ملكيتنا بطريقة أفضل للأشخاص والشركات الذين يستخدمون خدماتنا للتواصل".

ويأتي ذلك في توقيت تخضع فيه فيسبوك لتدقيق وثيق عالميًا على خلفية إدارتها لمحتوى منصاتها، وسعي سياسيين ونشطاء إلى تفكيك عمالقة سيليكون فالي.

ومنذ انطلاقها كتطبيق للتواصل الاجتماعي، استحوذت فيسبوك على شركة أوكولوس لتجهيزات الواقع الافتراضي وانستجرام للتواصل الاجتماعي القائم على تشارك الصور، كما أطلقت شركة بورتال للشاشات الذكية ووركبليس للتواصل الاجتماعي المخصص لإنتاجية العمل.

ويقدر عدد مستخدمي تطبيقيها واتساب ومسنجر بأكثر من مليار شخص.

وأنشأت فيسبوك محفظة العملات الرقمية كاليبرا لاستخدامها مع "ليبرا"، العملة المشفرة التي تتعرض لانتقادات كثيرة عالميا.

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