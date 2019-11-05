

أدى عطل ميكانيكي، إلى إجبار طائرة مروحية تقل الرئيس البوليفي إيفو موراليس، إلى الهبوط اضطراريا بإحدى القواعد العسكرية البوليفية. العسكرية البوليفية. وأوضح سلاح الجو البوليفي - في بيان وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - أن الجهاز الدوار في ذيل المروحية تعرض لمشكلة مفاجئة دفعت قائدها للهبوط الإضطرارى دون تعرض موراليس لأية أضرار.

بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - أن الجهاز الدوار في ذيل المروحية تعرض لمشكلة مفاجئة دفعت قائدها للهبوط الإضطرارى دون تعرض موراليس لأية أضرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط مروحية رئيس بوليفيا اضطراريًا بسبب عطل ميكانيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.