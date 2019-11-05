انفجار بمبنى في إيطاليا ومقتل رجلي إطفاء

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الثلاثاء، أن رجلي إطفاء لقيا حتفهما وأصيب ثالث جراء انفجار في مبنى بشمالي إيطاليا.

وأضافت الوكالة أنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى المبنى الواقع في منطقة كوارجنينتو/ نحو 60 كيلومتراً شرقي تورين/ في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه تم إرسال رجال الإنقاذ إلى الموقع بعد أن تسبب انفجار محدود في انهيار جزء من المبنى، لكنها نقلت عن مصادر لاحقاً القول إنه تمت دعوة رجال الإطفاء للسيطرة على حريق قبل أن يتعرضوا للانفجار.

وذكرت أنسا أن الانفجار وقع في جزء غير مأهول من منزل ريفي ولا يُعتقد أن أشخاصاً آخرين أصيبوا. وكانت الوكالة قد أفادت في وقت سابق أن المكان المتضرر مبنى يضم شققاً سكنية.

وأضافت الوكالة أن رجال الاطفاء ما زالوا يتفقدون الموقع.

وأشارت إلى أن رجل الإطفاء الذي تم إنقاذه أصيب في ساقه لكن جروحه ليست خطيرة، مضيفة أنه تم العثور على شرطي على قيد الحياة وتم إنقاذه.