زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب تشيلي

أفاد مسؤولون بأن زلزالاً بلغت قوته 6.6 درجات ضرب قبالة سواحل جزيرة تونجا الواقعة في المحيط الهادي، لكن لم يصدر أي إنذار باحتمال حدوث تسونامي.
وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي، إن الزلزال الذي ضرب تحت سطح البحر وقع على بعد نحو 134 كيلومتراً غرب نيافو، ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وأضاف المركز أنه ليس من المتوقع أن يخلف الزلزال أضراراً كبيرة، كما أن سكان نوكوالوفا عاصمة تونجا لم يشعروا بالهزة، وفق مراسل للوكالة.
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واستبعد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادي وجود أي تهديد من هذا النوع.
وتم تسجيل هزة ثانية بلغت قوتها 5.5 درجات بعد عدة دقائق على الهزة الأولى، وفق المرصد الأميركي.
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