في كسر للتقاليد.. الرئيس الأرجنتيني المنتخب يزور المكسيك وليس البرازيل

كسر الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز التقاليد وقام بزيارة للمكسيك وليس البرازيل، لتكون وجهة أول جولة خارجية له منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية.

في الماضي، جرت العادة أن يجعل رؤساء الأرجنتين الجدد، جارتهم البرازيل وجهة لأول زيارة خارجية لهم.

والتقى فرنانديز الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في العاصمة مكسيكو سيتي.

Advertisements

وتوترت العلاقات بين الأرجنتين والبرازيل في أعقاب انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الأسبوع الماضي، إنه لن يحضر مراسم تنصيب فرنانديز.

وكان الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف قد تعاون عن كثب مع الرئيس المحافظ المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري، وأبدى دعمه علنا للأخير ضد فرنانديز، عندما كان مرشحا ليسار الوسط، والذي حقق فوزا ساحقا ومن المقرر أن يتولى منصبه في 10 ديسمبر/كانون الأول.

وبعد فوز فرنانديز بالانتخابات، قال بولسونارو إن الأرجنتين "حققت اختيارا خاطئا"، مشيرا إلى أنه "يستعد للأسوأ".

كما ينتقد الرئيس البرازيلي دعم فرنانديز لسلفه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما، لإدانته بالفساد.