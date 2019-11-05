ترامب يستهزئ بحلفاؤه.. الولايات المتحدة تعلن انسحابها رسمياً من اتفاقية باريس للمناخ

أعلنت واشنطن انسحابها رسمياً من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة من المعاهدة.

وذكرت قناة "العربية" أن واشنطن أبلغت الأمم المتحدة بانسحابها من الاتفاقية المناخية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قرر المضي قدماً في الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ بالرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجّلت درجات الحرارة في سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدّلات قياسية أو قاربتها.

وينص التبليغ على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تم التفاوضي بشأنه مع سلف ترامب باراك أوباما بعد عام من الآن في 4 نوفمبر 2020.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ما كان ترامب قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض "أعباء اقتصادية جائرة" على الولايات المتحدة.

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وقال بومبيو، في بيان نقلته عدد من الوسائل الإعلامية، إن "المقاربة الأميركية تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة "ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي" في المفاوضات الدولية.

من جانبه، علق زعيم الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز على قرار الانسحاب، حيث قال إن إدارة ترامب "استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع وزادت من تسييس أكبر تحد بيئي يواجهه العالم".

وأضاف في بيان أن "هذا القرار سيكون أحد أسوأ الأمثلة على تخلي الرئيس ترامب بإرادته عن الريادة الأميركية وتنازله للصين والهند وغيرها عن السيطرة على الاقتصاد العالمي".

يشار إلى أن اتفاقية باريس للمناخ حددّت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيوياً لكشف أسوأ تداعيات الاحترار ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أخذ بالاعتبار عوائق تطبيق هذه الاتفاقية بإصراره على عدم إلزاميتها وعلى انتقاء كل دولة للإجراءات التي تنوي اتّخاذها وإبلاغ الأمم المتحدة بها.