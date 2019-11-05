واكيم لباسيل: كفى تهديمًا بلبنان... أصبحت مكشوفًا أمام الشعب

أكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "بدلًا من الاستماع الى مطالب الشعب وتلبيتها ووضع الجهد لتخفيف وجع الناس ينبري وزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ الى شن هجوم الكتروني على ​القوات اللبنانية​ بعنوان القوات تعتدي. كفى كذباً ورياءً أصبحت مكشوفاً امام الشعب. كفى تهديماً بمجتمعنا. كفى تهديماً بلبنان. ليس صحيحاً اعتماد مبدأ الغاية تبرر الوسيلة".

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