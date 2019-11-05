مصادر الحريري للشرق الاوسط: لا يستجدي أحدا ولا يقبل أن يتم ابتزازه

ربطت مصادر لبنانية تحديد موعد الاستشارات بحصول تقدم في ​الاتصالات​ لتسمية رئيس جديد للحكومة، خصوصا أن ​قوى 8 آذار​ التي تمتلك مع حلفائها الأكثرية البرلمانية تحاول فرض شروط مسبقة على الحريري لإعادة تكليفه.

في وقت أكدت فيه مصادر رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لـ"الشرق الأوسط" أنه "لا يستجدي أحدا ولا يقبل أن يتم ابتزازه بتسمية رئيس ​الحكومة​ المكلف». وقالت المصادر إن الحريري «لم يفتح الباب أمام استدراج عروض في هذا المجال".

واستغربت مصادر نيابية عدم دعوة الرئيس عون النواب للاستشارات، خصوصا أن البلد لا يتحمل الاهتزازات السياسية في وقت لم يهدأ فيه الشارع. ورأت المصادر أن ثمة محاولات لفرض شكل الحكومة الجديدة قبل تسمية رئيسها، عامرة من قناة الوزير سليم حريصان صاحب نظرية دعت في وقت سابق البرلمان لسحب تكليف الحريري بعد تعثر عملية تأليف الحكومة السابقة».