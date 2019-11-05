فضل الله عن ملف سد بريصا: نشيد بالخطوة التي قام بها القضاء ونأمل بالوصول الى نتيجة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​ تعليقا على ملف سد بريصا "اننا نحن من اثار هذا الملف، وهذا الموضوع احد الملفات التي تقدمت بها بالهيئة العامة مباشرة الى ​القضاء​، مرتبطة بإنفاق كبير على هذا السد، ولكن تبين ان هناك مشكلة في الدراسات والتخطيط والمكان، وتم طلب قرض اضافي انفق منه 8 مليون ​دولار​ لتصليح ارض السد بالوقت الذي انفق عليه 13 ملين دولار".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح فضل الله "اننا اعددنا ملف حول هدر ممكن وقدم مباشرة في الهيئة العامة ب​مجلس النواب​ وطلب من وزير ​العدل​ اجراء التحقيق اللازم"، لافتاً الى أنه "اليوم صدر إدعاء على ​مجلس الانماء والاعمار​".

ولفت الى أنه "يهمنا ان يوضع الأمر على السكة، والخطوة التي قام بها القضاء اليوم سمعنا ادعاء وهذا سيذهب الى مسار قضائي ونريد ان نرى نتائج"، مشيراً الى "اننا نأمل ان بقية الملفات تصل الى نتائج عملية".

وشدد على "اننا نحن أهل قانون ونواب وسنمارس دورنا القانوني واليوم هناك مناخ جديد يجب ان يكون عامل مساعد، ونحن نريد العدالة وليس لدينا جهات محددة، نريد تحقيق العدالة ومن يطالبون باستعادة الأموال المنهوبة نقول انه يجب علينا جميعا تحمل مسؤوليتنا".

وأشار فضل الله الى أنه "المطلوب من المعنيين العمل بالقواعد القانونية وتحقيق العدالة لأن اللبنانيين يطالبون بقضاء مستقل".