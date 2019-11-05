جوزيف أبو فاضل للمشنوق: الدستور لا يلزم الرئيس بمهلة محددة للاستشارات النيابية

رد الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​ على الوزير السابق ​نهاد المشنوق​ حول تأجيل الاستشارات النيابية، موضحا ان "​الدستور​ لا يلزم ​الرئيس ميشال عون​ بمهلة محددة، بل ترك له توقيت إجراء الإستشارات النيابية الملزمة وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد". كما أوضح ان "الدستور لم يلزم رئيس ​الحكومة​ بمهلة محددة لتأليف الحكومة وعرضها على فخامته". ورأى ان "نغمة "الإعتداء على صلاحيات الرئاسة الثالثةصارت"خبرية ممجوجة"!؟".

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