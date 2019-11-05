رئيس غواتيمالا المنتخب يعتزم قطع العلاقات مع حكومة مادورو

أعلن رئيس غواتيمالا المنتخب، أليخاندرو جيامّاتي، أنه سيقطع كل العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عندما يتولى منصبه رسميا في 14 كانون الثاني.
وأكد ان "إدارته ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو زعيما لفنزويلا". وأضاف "أظن أن هذا ما ينبغي فعله. هناك حكومات أخرى في أميركا الجنوبية ستفعل الشيء نفسه".
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