رئيس غواتيمالا المنتخب يعتزم قطع العلاقات مع حكومة مادورو

أعلن رئيس ​غواتيمالا​ المنتخب، أليخاندرو جيامّاتي، أنه سيقطع كل العلاقات الدبلوماسية مع ​حكومة​ الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، عندما يتولى منصبه رسميا في 14 كانون الثاني.

وأكد ان "إدارته ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو زعيما ل​فنزويلا​". وأضاف "أظن أن هذا ما ينبغي فعله. هناك حكومات أخرى في أميركا الجنوبية ستفعل الشيء نفسه".