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رئيس غواتيمالا المنتخب يعتزم قطع العلاقات مع حكومة مادورو

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أعلن رئيس ​غواتيمالا​ المنتخب، أليخاندرو جيامّاتي، أنه سيقطع كل العلاقات الدبلوماسية مع ​حكومة​ الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، عندما يتولى منصبه رسميا في 14 كانون الثاني.

وأكد ان "إدارته ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو زعيما ل​فنزويلا​". وأضاف "أظن أن هذا ما ينبغي فعله. هناك حكومات أخرى في أميركا الجنوبية ستفعل الشيء نفسه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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