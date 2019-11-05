بومبيو يعلن انسحاب أميركا رسميا من اتفاقية باريس للمناخ

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، بدء انسحاب ​الولايات المتحدة​ الاميركية رسميا من اتفاقية ​باريس​ للمناخ، مشددا على ما كان الرئيس ​دونالد ترامب​ قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض أعباء اقتصادية جائرة على الولايات المتحدة.

وأوضح بومبيو في بيان أن ​أميركا​ تلحظ واقع مزيج الطاقة ​العالم​ي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك ​الوقود​ الأحفوري و​الطاقة النووية​ والمتجددة، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي في المفاوضات الدولية.

من جهته، لفت زعيم الديمقراطيين في ​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​مجلس الشيوخ الأميركي​، روبرت مينينديز، إلى ان إدارة ترامب استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع وزادت من تسييس أكبر تحد بيئي يواجهه العالم.