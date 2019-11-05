بومبيو يعلن انسحاب أميركا رسميا من اتفاقية باريس للمناخ

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بدء انسحاب الولايات المتحدة الاميركية رسميا من اتفاقية باريس للمناخ، مشددا على ما كان الرئيس دونالد ترامب قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض أعباء اقتصادية جائرة على الولايات المتحدة.
وأوضح بومبيو في بيان أن أميركا تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي في المفاوضات الدولية.
من جهته، لفت زعيم الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، روبرت مينينديز، إلى ان إدارة ترامب استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع وزادت من تسييس أكبر تحد بيئي يواجهه العالم.
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