البيت الابيض: ترامب أعرب للسيسي عن تأييده لمحادثات حول سد النهضة

أعلن ​البيت الأبيض​ إن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تحدث مع الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، وأبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر و​إثيوبيا​ و​السودان​ بشأن ​سد النهضة​ الذي تقيمه إثيوبيا على ​نهر النيل​.

وفي هذا الإطار قدم السيسي التهنئة لترامب على "جهود ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​مكافحة الإرهاب​ بما يساهم في تحقيق الاستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي".

وكان وزير الخارجية المصري، ​سامح شكري​، قد قال الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في ​واشنطن​ يوم 6 من تشرين الثاني لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات.