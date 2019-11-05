البيت الابيض: ترامب أعرب للسيسي عن تأييده لمحادثات حول سد النهضة

أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل.
وفي هذا الإطار قدم السيسي التهنئة لترامب على "جهود الولايات المتحدة الأميركية في مكافحة الإرهاب بما يساهم في تحقيق الاستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي".
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد قال الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في واشنطن يوم 6 من تشرين الثاني لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات.
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