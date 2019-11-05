حكومة إيران: أميركا واسرائيل يستغلال الاحتجاجات في دول المنطقة

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة ال​إيران​ية، ​علي ربيعي​، أن ​الولايات المتحدة​ و​إسرائيل​ تحاولان استغلال ​الاحتجاجات​ في دول المنطقة لتحقيق مصالحهما.

ولفت إلى ان "المعطيات الاستخبارية تدل على أن الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الإقليمية الأخرى تحاول استغلال موجة الاحتجاجات لصالحها وتسعى لتقديم معلومات كاذبة للشعب".

وأشار ربيعي إلى أن المتظاهرين في ​العراق​ يطالبون بإصلاحات اقتصادية والحكومة في ​بغداد​ تتجاوب مع ذلك كما ينبغي"، لافتا إلى "الأهمية البالغة للوضع في العراق بالنسبة لإيران، نظرا لما يربط بين البلدين من أواصر تاريخية وثقافية".