الرئيس الصيني يثق بزعيمة هونج كونج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام صينية رسمية عن أن الرئيس شي جين بينج أعرب عن "درجة عالية من الثقة" بزعيمة هونج كونج كاري لام، وذلك بعد لقائهما في شنغهاي.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الصين إلى اتخاذ موقف "أكثر صرامة" لإنهاء الإضرابات المستمرة منذ شهور.

كما جاء اللقاء بين بينج وكاري لام بعد أيام من موافقة الحزب الشيوعي الصيني على تغيير الطريقة التي يتم فيها اختيار أو عزل أعلى مسؤول في المدينة.

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ودعا شي عقب الاجتماع إلى بذل "جهود فعالة" لتحسين حياة الناس في هونج كونج وإجراء حوار مع جميع قطاعات المجتمع، وفقا لوكالة شينخوا الرسمية للأنباء.

وحثت وسائل الإعلام الرسمية الصينية السلطات على اتخاذ "خط أكثر صرامة" تجاه المحتجين في هونج كونج الذين دمروا مبنى وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ومباني أخرى في مطلع الأسبوع.

واستهدف المحتجون بنوكا أو شركات صينية يرون أنها داعمة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم بسبب غضبهم مما يعتبرونه تدخل بكين في حريات هونج كونج منذ عودتها للحكم الصيني في عام 1997.